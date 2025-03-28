馬拉松舉行期間酒店價格上漲　市監局立案調查

由成都市人民政府主辦，成都市體育局、都江堰市人民政府承辦的2025成都世遺馬拉松賽將於周日（30日）在四川省都江堰市舉行，有網民反映，近日都江堰多間酒店價格上漲數倍之多。都江堰市市場監管局周五（28日）發布通報，已對酒店開展執法檢查，發現部分酒店確實存在涉嫌違反《中華人民共和國價格法》的行為，現已立案調查。

某酒店預訂平台顯示，都江堰市鳳凰體育場附近的部分酒店周六（29日）價格翻倍，其中距離鳳凰體育場步行距離608米的風隱天驕酒店，周三（26日）與周四（27日）單晚入住參考價為168元（人民幣，下同，約180港元），而在周六直接漲到1,280元（約1,369港元），相較之前漲近7倍。

本月7日，都江堰市文化廣電體育和旅遊局曾發布《關於做好2025成都世遺馬拉松賽事期間旅遊服務的倡議書》，倡議酒店、民宿、旅行社等涉旅企業要堅持誠信待客，依法規範經營，不得惡意漲價，擾亂市場秩序，要堅決杜絕以不實價格招攬遊客，以不實宣傳誘導遊客的行為，在銷售商品或者提供服務時，要執行明碼標價，不得在標價之外加價銷售或收取未標明費用，不得以牟取暴利為目的大幅度提高住宿價格。