入境處接獲48宗查詢　港府對緬甸及泰國發出黃色外遊警示仍然生效

緬甸7.9級巨震，殃及中泰。港府當局對緬甸及泰國發出的黃色外遊警示仍然生效。計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，並留意當地就最新情況的公布。而緬甸東南部地區（包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣）的紅色外遊警示亦現正生效。

鑑於2025年3月28日緬甸中部發生的地震事件，港府已於同日更新外遊警示網頁有關緬甸及泰國的附加資料，並會繼續密切留意事態發展，如有進一步消息，當局會透過媒體、流動應用程式及外遊警示網頁 （www.sb.gov.hk/chi/ota）發布當地最新情況。

入境處表示，截至周五(28日)晚上8時，共接獲48宗查詢，已即時按其需要提供相關資訊。身在緬甸及泰國的港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐當地使領館聯絡（領事保護與協助電話，中國駐緬甸聯邦共和國大使館：(95) 943209657；中國駐泰王國大使館 – (66) 2-2457010，駐孔敬總領事館 – (66) 809366070，駐宋卡總領事館 – (66) 817665560，駐清邁總領事館 – (66) 818823283）。