醫生亂收錢兼誤判惡性腫瘤　女子生育器官遭全切

河南省滎陽市一名女子因腹腔有包塊，到當地婦幼保健院醫治，醫生將腹腔內的囊腺瘤誤判為惡性腫瘤，將其卵巢、子宮、宮頸等全部切除。女子艱難維權近6年無果，她近日向內媒透露，手術過程中醫生曾向其家屬索取5,000元（人民幣，下同，約5,170港元）「專家費」，又嘆言自己從未生育過，「現在啥都沒了」。

現年50歲的劉女士表示，2019年5月發現自己腹部有包塊，在滎陽市婦幼保健院接受檢查，術前臨床診斷為盆腔包塊，宮頸癌和乳腺癌篩查結果未見異常。醫生告訴她只需做小手術切除患側，數天就可出院。她翌月接受手術過程中，醫生臨時向家屬索取上述專家費，而且要現金。鄭州大學第三附屬醫院的專家之後又突然告訴家屬，判斷她體內的是惡性腫瘤，必須全切。其丈夫周先生被催促下匆忙簽字同意，她最終接受了腹式子宮全切術，加雙側附件切除術、盆腔淋巴結清掃及部分大網膜切除術，她當時不了解實情，術後腹部感染嚴重，還被要求接受化療，起疑後再三追問才知真相。

劉女士將已被切下的生育器官送到其他醫院檢測，卻未發現惡性腫瘤，遂決定維權，曾向滎陽市衞健委投訴，滎陽市婦幼保健院退回「專家費」後，未有向涉事醫生問責。劉女士夫婦因而告上法院，向醫院索償33萬餘元（約34.1萬港元），法院最終只判醫院賠償精神損害撫慰金5萬元（約5.17萬港元）並退還醫療費。劉女士不服判決，繼續提訟，雖獲發回重審，但至今仍無進展。