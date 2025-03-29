內地交流團有學生擅離酒店到酒吧過「夜生活」　教育局高度關注

本港中學赴內地交流團再有事件爆出，學生於當地偽造年齡證明，深夜偷跑出酒店過「夜生活」，更將過程拍成影片發上短視頻平台。教育局回應查詢表示，高度關注事件，還會繼續與涉事學校保持聯絡。

片段中發布者用「小團體」自稱，其於視頻中稱，直到12時之後確保不會再有查房後小團體就可以溜出去，並在附近分頭尋找電單車。之後還以第一人稱視角拍攝了正在騎電單車，並配文「找到後便加鞭快馬地趕去找好的夜生活」。到達目的地後，小團體成員在門口商討如何應付安檢措施，同時篡改一下年齡證明就可以行動。最後，發布者及小團體成員進入酒吧，還配文「我在這裏也給大家敬一杯，祝大家事業成功」。

教育局對此表示，高度關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。據了解，學校正按校本訓輔機制嚴肅處理，並會加強學生的正確價值觀、行為和公民意識。教育局會繼續與學校保持聯繫，並提供適切的支援及意見。教育局還提醒，承辦機構和學校應敦促學生嚴格遵循相關規則和指引，以安全為首要考慮，守法守規，亦需顧及違規行為對他人造成的影響。

據網傳資料顯示，涉事學校是屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學，學生參加的是為期三天的梅州考察團，3月25日出發。團內有高中生於第一日行程結束後將這天的考察行程製成短片上載視頻平台。