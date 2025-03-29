太空油刊憲列毒品截至前日　共157人涉案被捕　

本港在2月14日已透過《危險藥物條例》將太空油主要成分依托咪酯，以及三種類似化學物列為毒品，條例刊憲後立即生效。執法部門今日（29日）表示，刊憲後截至前日(27日)，共有120宗與太空油毒品相關案件，拘捕157人。當中21歲以下人士有37人，學生佔16人。

執法部門稱，個案中有70宗發生在街上或公共場所，其餘則在非公眾地方。而去年吸食太空油情況比前一年嚴重很多，已採取不同措施，包括今年1月利用試紙去測試藏有或吸食太空油毒品的嫌疑人。處理太空油毒品問題，除了靠執法人員或搜集情報打擊外，也要靠學校、社工或家長等持份者共同合作。

另外，國際七人欖球賽昨日(28日)首度移師啟德體育園主場館舉行，執法部門表示昨日全日人流約3,3000人左右，當中可能缺乏的士等交通工具，當局已與運輸署商討，如何改善今日和明日(30日)的安排。昨日有試用新的公共安全管理系統，利用人工智能並透過園區閉路電視的影像，分析人流和車流密度。

港人被「賣豬仔」到緬甸從事詐騙事件方面，執法部門稱，目前尚有3宗涉及緬甸電騙案被困當地的港人個案，專責小組正密切跟進案件，已聯繫到並知道剩餘港人目前安全，希望能盡快安排他們回港與家人團聚。