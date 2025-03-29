瑪莎打發忌廉含菌超標逾12倍　食安令停售回收及暫停進口

涉事的產品為瑪莎的英國打發忌廉300毫升。

一個從英國進口以巴士德消毒法處理的預先包裝打發忌廉，其樣本被檢出總含菌量超出法例標準12.16倍。食物環境衞生署食物安全中心今日(29日)表示，已知會涉事進口商上述違規事項，並已暫時撤銷較早前簽發予其銷售該款產品的進口准許。有關進口商正按指示將受影響批次的產品停售和下架，並展開回收。

涉事產品為Marks & Spencer(瑪莎百貨)的英國打發忌廉300毫升，來源地為英國，每盒300毫升，最佳食用日期為2025年3月29日或之前，進口商是Alf Retail Hong Kong Limited。食安中心透過恒常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的總含菌量為每毫升39.48萬個。根據《奶業規例》，經巴士德消毒進行熱處理後的奶類，每毫升不得含有多於3萬個細菌。

食安中心指出，總含菌量超出法例標準顯示產品衞生情況欠理想，但並不表示會引致食物中毒，該中心會就事件通知英國有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商