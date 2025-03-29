日退將料統合作戰司令部與美對口　若台灣有事可快速行動

日本防衞省周一（24日）成立統一指揮陸海空自衞隊的常設機構「統合作戰司令部」，日本自衞隊退役上將岩田清文周五（28日）分析指，統合作戰司令官可直接與美軍印太司令部對口，若台海發生戰爭時，可以非常快速的採取行動。

岩田清文表示，日本成立統合作戰司令部有兩大影響，首先是過去首相在指揮防衞事務時，是透過統合幕僚長指揮自衞隊，即代表統合幕僚長既要輔佐日本首相，又要指揮陸、海、空自衞隊，現在新設統合作戰司令官分擔統合幕僚長的工作，會讓日本自衞隊的整合更有效率。他續指，鑑於美軍在印太地區設有印太司令部，未來統合作戰司令官可直接與美國印太司令部接洽，並且共同行動。

台媒同日報道，共有1,336位義務役去年受刺針、無人機訓練，顯示台軍正落實操作新式武器，後續將規劃義務役戴夜視鏡學夜戰。台陸軍十軍團指揮官李榮華日前至新訓旅視導夜視鏡夜間訓練，實地驗證夜視鏡裝備妥善率與實戰應用效能。他表示，因應光電夜視裝備技術發展日益精進，夜間作戰將成為未來戰爭趨勢，並期勉單位應落實訓練官兵具備夜間作戰能力，提高在低光環境下偵察及反應能力。