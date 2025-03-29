北都兩屋邨明年落成　取名「古雋」及「鳳凰嶺」

作為北部都會區最早的新發展區，古洞北和粉嶺北在明年首季將有第一批公屋落成，房屋委員會決定採用早前「北都屋邨命名比賽」的得獎命名「古雋邨」及「鳳凰嶺邨」為兩個屋邨的正式名稱。

發展局北部都會區統籌辦事處今日(29日)透過社交平台，指古洞北第19區的公營房屋採用得獎命名「古雋邨」。「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。屋邨預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 23,000人口。

粉嶺北第15區東的公營房屋則採用得獎命名「鳳凰嶺邨」，理由是粉嶺被梧桐河環繞，而梧桐河舊稱「鳳溪」。相傳鳳凰會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。屋邨預計於2026年第一季至2027年第一季分兩期落成，將有6座住宅大樓，提供約6,100個租住單位，容納約15,000人口。

至於新發展區的交通基建，粉嶺繞道(東段)工程預計在今年底竣工，而興建中的東鐵線古洞站預計2027年落成，為首批進駐的居民提供便捷的交通選項。