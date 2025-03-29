七欖開賽生意「得三位數」　啟德檔攤全晚無電　雪糕變壞投訴無人理

一連三日的香港國際七人欖球賽昨日(28日)起，於新建成的啟德體育園主場館開幕，吸引不少海外、本地球迷到場支持。據主辦方指，單單昨日就已有逾3.3萬人入場觀賽。不過，位於主場館外、不用持票入場的「美食海灣」的生意卻未有受惠，有檔主更直言人流甚至比七欖舉行前更少，原預計三日賽事每日約有「四至五位數」生意額，惟昨日卻只得「三位數」，批評體育園招租後卻不為檔主提供相應措施，甚至有雪糕檔檔主反映，原本園方承諾晚上亦會為檔主供應電力，惟今早開檔時卻發現完全無電，導致雪糕壞掉。東網正就事件向體育園查詢。

讀者陳小姐向東網反映，她日前在租用啟德主場館外的「美食海灣」攤檔，主要做飲料生意，原本預計未來的多項大型活動，例如七欖等，可以帶動人流。「美食海灣」攤檔一共有28檔，租金約與其他活動「差唔多」，租用期約為6周，由去周開始去到4月底。雖然上周七欖未舉行，但她的攤檔仍有部分「街客」支持。

不過昨日七欖正式開幕後，由於主場館內已經設有約30檔由園方營運的食物、飲料攤檔，「球迷、觀眾要消費都消費咗」，加上園方亦未有加強宣傳，以及引導觀眾、散場人士到美食海流，導致該處人流稀少，「做唔到生意」。她又提到，原本租場時，園方、市集主辦方承諾，七欖3日賽事期間，電力會「24小時供應」，不過今早開檔時卻發現檔位「完全無電」，而鄰近的雪糕檔主更發現檔內的雪糕已經壞掉，懷疑停電情況已是由昨晚開始。

為配合活動，陳小姐和其他檔主昨日亦提早於11時開檔，由她提供、攝於昨日上午11時15分開賽後的相片可見，即使賽事已經開始，惟偌大的市集中卻只有十多個遊人。就算她向園方反映，卻仍無濟於事。她認為，「禮拜五靜可以理解」，因為市民可能要上班、上學，但亦希望園方能加強在場內宣傳、引導球迷到該處消費。