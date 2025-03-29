緬甸7.9級強烈地震　港旅社取消10泰國團涉150人

緬甸昨日(28日)下午發生了黎克特制7.9級強烈地震，造成當地傷亡慘重，傷亡人數可能進一步上升。此次地震亦對緬甸旁的泰國造成了影響，有旅行社今日(29日)表示，決定取消泰國旅行團，涉及約150人。不過有港人不懼風險仍執意前往泰國，保險業人士就指，明知緊急狀態而進入當地是不受保險保障的。還有今日剛從泰國抵港的市民憶述指，感覺與生死很近。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，決定取消所有4月出發的泰國旅行團，涉及10團大約150人，旅客可以選擇轉團或全數退款。袁振寧指，主要是客人擔心及心情，雖泰當局聲稱旅行是安全的，但客人不想帶着擔心的情緒出發，作為旅行社只能盡力配合。

泰當局在地震發生當日就宣布首都曼谷進入緊急狀態。今日本港前往曼谷的航班已大致回復正常，但仍有港人選擇繼續前往曼谷。國際專業保險諮詢會會長羅少雄表示，若旅客明知曼谷已進入緊急狀態後仍繼續前往當地，則不會受到保險保障。但若是旅客在泰當局宣布進入緊急狀態之前則已身處當地，就屬於不可預測情況，已購買的旅遊保險很大機會會涵蓋旅客損失。

泰國返港市民張女士表示，地震發生時自己正在Terminal 21，在乘坐商場扶手梯落樓時就感覺到扶手梯有問題，繼續往下落時發現商場內的水晶吊燈開始不斷搖晃，之後附近的人開始「雞飛狗走」。張女士指，當時就抱緊女兒，安慰她、讓她不要害怕，一定要一起行動，覺得那一刻與生死很近。