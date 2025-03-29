假籌碼呃13人33萬元 兩漢被捕稱受聘行騙 主腦等至少4人在逃

再有假籌碼犯罪集團成員在澳門落網。當地執法部門今日(29日)表示，有關集團疑專門向換錢黨或賭客落手，2名內地男子入境後1小時到澳門中區一間娛樂場散貨，至少13名內地男女受騙，其中包括5名換錢黨，合共損失33萬港元，2人被控相當巨額詐騙罪，移送當地檢察院偵辦。澳門當局正追緝身在內地的集團主腦，以及至少3名在逃疑犯。

被捕的2名內地男子分別姓趙，31歲；姓高，39歲，均無業。澳門執法部門調查指，涉案2人本周四(27日)晚上8時，與多名在逃疑人士組成團伙並先後入境澳門，其後直接前往涉案娛樂場，並針對賭客及換錢黨兌換詐騙，被捕2人供稱受聘於身處內地的主腦，事成可獲得詐騙所得的一成作報酬。

案情指，涉事的中區娛樂場本周四晚上近9時半報案，執法人員到場後，該娛樂場的賭檯及賬房陸續收到多個面值為1萬港元的假籌碼，經追溯後成功鎖定並拘捕涉案2人，並從其中1人身上搜獲6個同類假籌碼。

至於追捕另一人過程中，該疑犯將7個假籌碼棄置在娛樂場的垃圾桶內，最終亦被尋獲。事件中合共起出46個面值1萬港元的假籌碼，至少有13名內地男女被騙，損失金額從1萬港元至6萬港元不等，合共被騙去33萬港元。