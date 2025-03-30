女老師逼學童脫褲子　判賠5萬新台幣

台灣嘉義縣一名何姓小學女教師公然叫學童在課堂上脫褲，還按壓對方至牆壁導致受傷，被家長控訴她言語侮辱、涉不當管教。嘉義地方法院認定何女已侵害學童身體及人格權，判學校、何女各需賠償5萬新台幣（約1.2萬港元）。

判決書指，何女於2023年5月18日上社團課程期間，發現一名學童疑似不聽勸，於是怒罵「把你的褲子脫下來給大家看」，還要其他學童「不要看電視，看該學童的屁股就好」。為阻止學童奔跑，何女一把抓住學童後，將他按壓到牆壁，造成其左臉挫傷。

法官審理認為，何女可預見學童在奔跑過程，貿然抓住對方並按壓至牆壁，很可能會造成傷害，卻不採取其他侵害較小的管教手段，執意採取高危險措施，造成學童受傷，管教手段已逾越教學、輔導、管教活動必要範疇，侵害學童身體權、人格權。何女對學童侮辱言詞，涉及脫褲子、讓在場學生觀看屁股，客觀上具性意味，足以使一般人感到遭冒犯、不受尊重，且學童主觀上確實也感受不舒服、被冒犯，已構成性騷擾。而校方選任的外聘社團教師未能專業施教、保障社團學生權益，因此也有責任，遂作出上述判決。