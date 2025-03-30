強積金中介人cold call已停止　積金局籲收不明電話應cut線免受騙

積金局主席劉麥嘉軒今日(30日)發表網誌表示，俗稱cold call的來歷不明推銷電話泛濫，甚至有不法之徒冒充強積金中介人進行電話詐騙，市民難辨真假。積金局對此深表關注，一直透過不同渠道提醒打工仔女，收到陌生來電必須要格外留神。

她又稱，積金局亦循業界監管着手，早前已就強積金中介人的cold call進一步制訂嚴格的規管要求，並加強中介人保障計劃成員的意識。因應積金局一系列措施，自去年起以cold call銷售強積金產品或服務的中介人比以往已大幅減少。他們亦響應積金局的呼籲，今年2月起已經全部停止cold call，以防範不法之徒假冒中介人進行詐騙或其他不法活動。換句話說，中介人不會再以cold call銷售強積金。如果巿民日後收到來歷不明的cold call，聲稱自己是中介人銷售強積金，為防受騙，建議巿民立刻「cut線」。

中介人若須與計劃成員跟進強積金的事宜，如提供協助開立帳戶、轉移計劃等服務，仍可致電與計劃成員跟進。我建議大家，日後若收到自稱中介人的來電跟進強積金事宜時，應與相關的中介人公司核實來電者的身份，以保障自己。大家可於積金局網頁，查閱中介人公司的資料及聯絡方法。