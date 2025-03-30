截至上周五母乳庫收集到550公升母乳　逾160名媽媽登記為捐贈者　

香港母乳庫已開展第二階段服務，向有臨床需要的初生嬰兒派發捐贈母乳。

醫院管理局（醫管局）今日（30日）宣布，香港母乳庫已開展第二階段服務，向有臨床需要的極早產及患有危疾的初生嬰兒派發母乳，以提供全面充足的營養，幫助他們預防感染及併發症，建立健康保護屏障。

香港母乳庫總監黃明沁醫生表示，香港母乳庫自1月6日投入服務以來，一直得到社會各界正面迴響和支持。衷心感謝一群熱心媽媽身體力行，登記成為母乳捐贈者。截至上周五（3月28日），超過160名媽媽成功登記為母乳捐贈者，而香港母乳庫已收集到約550公升母乳。

黃醫生續稱，經處理的捐贈母乳已開始供應予全港九間設有新生兒深切治療部的公立醫院。新生兒深切治療部的醫護團隊會因應嬰兒的臨床情況處方捐贈母乳，並持續監察嬰兒的臨床情況，按需要調整母乳攝取量，讓嬰兒獲得最佳的營養。

香港母乳庫期望每年收集約1,000公升母乳，讓450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒受惠。黃醫生強調，由於母乳捐贈者必須正在授乳，而其嬰兒年齡須在一歲以下，所以持續需要媽媽加入成為捐贈者，對香港母乳庫恆常服務至關重要。她呼籲社會各界繼續積極推動及支持母乳餵哺，並鼓勵有心媽媽加入母乳捐贈行列，為有臨床需要的初生嬰兒送上生命之禮。

香港母乳庫已在香港兒童醫院B座地下大堂設置母乳捐贈服務站，以提供相關資訊、輔導及母乳餵哺支援。市民亦可瀏覽香港母乳庫網頁查閱相關資訊，並登記成為母乳捐贈者。公立醫院的婦產科及兒科部門，以及衞生署轄下的母嬰健康院亦備有母乳捐贈相關單張。