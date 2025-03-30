社協批公營醫療改革不利基層　促醫療費豁免對象擴至在職津貼勞工

政府公布公營醫療收費改革，被質疑令基層生活百上加斤。香港社區組織協會今日（30日）召開記者會回應改革措施，批評是次公營醫療收費調整不利基層市民及中下夾心階層的長期病患者，認為新收費高出現時水平數以倍計，加幅太高令市民難以接受，又指豁免交費難以申請，擔心阻礙基層求醫。社協建議醫療費自動豁免對象應擴闊至在職津貼基層勞工及長者津貼。

社協表示，現時所有醫療服務都加價超一倍，而私家醫療價錢不菲，加上夜間很少醫療服務，認為此方法未必可達引流至私家的目的，反而可能阻礙基層求醫或增基層負擔。社協又指，現時豁免機制可助綜援人士自動豁免收費，但非綜援的低收人士則要約社工審批，還要交全家人的收入及資產作大審查，很多基層家庭因要上班沒有時間見社工或文件難集齊，未能申請豁免，結果放棄求診，或侷住支付費用，令家庭更貧窮。

社協又認為，今次改革後的醫療收費減免機制應要改善，因在一、二人住戶中，純長者住戶或失業住戶也會計算在內，將較大程度拉低入息中位數。社協建議可參考一人住戶申請免機的入息限額定於一人住戶入息中位數150%的理據，當局應將二人住戶申請減免的入息上限定於二人住戶入息中位數的125%水平；亦可採用「從事經濟活動家庭住戶每月入息中位數」來計算全數及部分減免的入息水平。

此外，社協亦建議將自動醫療費豁機對象，擴闊至現有其他在政府部門已做了審查的基層市民，以節省行政費及便利基層就醫；同時促政府每人每年醫療開支「封頂」應另加一層為5,000港元「封頂」予中下階層。