逾2成模板及扎鐵工人數周無工開　工會冀收緊輸入勞工配額

政府至今批出約7.5萬個外勞配額。有工會今日(30日)發布最新調查結果，指有62.9%模板工人和76.1%紮鐵工人表示最近沒有工作；同時有45.9%模板工人表示過去三個月的就業情況是非常差；超過86.9%紮鐵工人表示過去三個月的就業情況是非常差。至於薪酬方面，分別有51.5%和83.7％工人表示在過去一年出現減人工情況。

香港建造業總工會屬會香港建築模板業職工會和香港建造業紮鐵職工會，在2月13日至3月6日，訪問了495名模板工人及436名紮鐵工人。調查結果顯示，有311名模板工人(62.9%)和332名紮鐵工人(76.1%)表示最近沒有工作；有超過兩成的模板、紮鐵工人，表示已有幾星期沒有工作。嚴重的是，有45.1%紮鐵工人，表示已有幾個月沒有工作。同時，有45.9%的模板工人表示過去三個月的就業情況是非常差；超過86.9%紮鐵工人表示過去三個月的就業情況是非常差。絕大部分的模板和紮鐵兩個工種的工人對過去三個月的就業情況表示悲觀。至於薪酬方面，分別有51.5%的模板工人和83.7%的紮鐵工人表示，在過去一年出現減人工情況。

工會希望政府協助建造工友及業界渡過市場調整期，建議港府在工務工程項目上，必須要以本地工人為主；收緊輸入勞工配額，1名輸入勞工對最少5名全職本地勞工；大型公務工程「斬件」上馬，惠及中小型建築商渡過難關；建議本地工人由業主或大判直接出糧，相信有助減少欠薪拖糧等。