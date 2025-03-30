學者料本港樓市跌75%　寫字樓冧價恐掀金融風暴

本港樓市跌跌不休，差估署最新統計數據顯示，今年2月私人住宅售價指數按月再下跌0.87%，錄得超過8年半新低。中大經濟系講師葉秀亮接受《功夫茶》訪問時直指，香港樓市將出現「超調」的情況，即樓市泡沫爆破，將從高位累積下調60%至75%。要避免重演當年負資產慘況，首要確保銀行不會出事，建議金管局為銀行進行壓力測試。另建議政府針對夾心階層興建並出售房屋，價格介乎居屋與私人樓之間，既可提升市民生活質素，亦有助紓緩財赤，以及維繫社會穩定。

葉秀亮表示，以現時本港經濟的整體趨勢來看，樓價會從高位累積下跌60%至75%，樓市泡沫很大，現時已經爆破，目前情況來看似乎下跌三至四成，但預計之後的惡性循環，向下的螺旋效應，未來將看到失業率會上升、企業倒閉、大規模裁員，很多人資不抵債、被迫出售物業，銀行甚至可能也有風險，因為觀察其他地方的樓市泡沫爆破時，也會出現同樣情況。

葉秀亮又稱，曾計算過當樓價上升250%，即在泡沫爆破時起碼下跌45%至50%才算合理，但從經濟理論來看是一定會超調，若超調便不止百分之45%至50%，而是60%至75%。現在已可見到二手市場出現競爭性劈價，首先發展商看到勢色不對、財困，於是便會劈價，二手樓出售時又要劈價，再之後地產商繼續要賣，由於財困、利息高企、被銀行迫，於是出現第二輪跌價，所以一直有競爭性劈價，早前還只是下跌逾20%，現在已跌逾30%，相信跌勢還會持續。而最慘的是辦公室樓價跌得很急，但辦公室較貴，不同於住宅相對容易找人接手。

因應經濟衰退，要避免硬着陸，葉秀亮認為首先銀行不能出事，另外亦促請政府可以多建設一些「夾屋」，但政府公布時需計算清楚，包括列出將可收多少錢，可以填補預算案發債的數目，解決債留後代的問題，將來評級機構見港府收入足夠，便不會降低評級。他又希望港府不要再走舊路，光靠賣地收入，因為若將來樓價上升後又下跌再上升，賣地收入理想必然推高樓價，但未來5至7年，地產商相信也不會有錢，政府要處理財政赤字就要發展夾心階層房屋，並有責壓縮建築成本。

葉又認為香港可以做得比新加坡更好，如果採納了「夾屋」的做法，「夾屋」可以改善整體市容，市民若要選擇，相信也寧願花280萬元購買最高檔的夾屋，而不是花180萬元購買居屋，因為「夾屋」質量較好，告訴別人住最高檔夾屋的社會形象也高一點，政府收入又可以提高，買的人又開心。