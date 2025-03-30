七欖冷鋒下閉幕　球迷盡興後離場　等搭的士排長龍

一連3日在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽今晚(30日)煞科，最後一日天氣變得寒冷，仍然無損球迷的熱情，穿上千裝異服的球迷、辣妹繼續坐爆整個看台。在晚上7時許，七欖賽事閉幕禮後，觀眾陸續離場。運輸署表示整體交通至今大致暢順，港鐵屯馬綫在散場時進一步加密班次，基本能滿足乘客需求。

最後一日的七欖賽事期間，寒冷天氣警告一直生效，氣溫徘徊在攝氏13至15度之間。天幕全開下啟德體育園主場館迎來陣陣涼風。不過似乎都無法撲熄球迷的熱情，看台基本上仍接近爆滿，匯聚來自各國的球迷，現場觀眾相當投入，歡呼聲與讚美不絕於耳。現場不時會播音樂，及有搖滾樂隊表演，令氣氛熾熱。

七欖閉幕後，眾多觀眾同一時間離場，大部分球迷選搭港鐵，不少則乘搭10條特別巴士路線，尤其前往港島北的SP10號線較受歡迎，每班都企滿人。至於宋皇臺道的士上落客區在高峰時段輪候人數較多，經調動的士業界到場接載乘客後，候車人龍已大致消散。運輸署表示過去兩天大部分選搭港鐵的球迷均可在抵達月台後登上第一班車，署方亦已邀請的士業界在高峰時段指派更多的士入園接載乘客。