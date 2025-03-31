化石揭最古老種子植物　靠胚珠捕花粉

如何散布及捕獲花粉，正是種子植物能否成功繁衍關鍵。內媒周日（30日）報道，中國科學院南京地質古生物研究所等中外團隊，最近在浙江長興約3.65億年前泥盆紀晚期地層中，發現一類全新種子植物化石，揭秘早期種子植物以雌性繁殖體「胚珠」捕獲花粉。論文近日在《英國皇家學會會刊B輯》發表。

上述化石獲「二裂在君木」之稱，屬名「在君木」，其形態特徵與其他目前已知種子植物不同，包含分枝系統、羽狀複葉、胚珠（種子）等，其中胚珠成對生在能育枝頂端，具四裂片式珠被，每個胚珠側部具二裂式托斗。

胚珠能否成功捕獲到花粉，正是種子植物能否完成有性生殖決定性因素。北京大學地球與空間科學學院副教授薛進莊領導團隊重建在君木胚珠3D數碼模型，再通過計算流體力學方法分析，最終發現裂片式珠被可顯著把胚珠頂端氣流減速約91%，使其攜帶花粉釋放在胚珠頂端，繼而完成授粉。對比模擬實驗同時表明，複雜胚珠結構在風媒傳粉效率方面更有優勢，珠被及巨大托斗可使氣流速度降低80%至99%。

薛進莊總結指，研究為最早種子植物風媒傳粉策略提供新見解，表明在蟲媒傳粉策略演化出現前，如何更好利用空氣流動並捕獲花粉，是塑造最早種子形態重要因素。