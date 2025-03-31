打擊新界北違駕及販毒　3日共拘9男女　檢值28萬貨包括太空油

新界北執法部門一連三日（28至30日）於凌晨時分，在區內展開代號「追捕者」的行動，以打擊停牌期間駕駛、酒後駕駛、毒後駕駛及販運危險藥物等罪行。行動中，共拘捕6名男子、2名女子及1名非華裔男子，他們年齡介乎21至51歲。

警員於上周五(28日)晚上，在錦田公路執行路障行動期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂將其截停搜查。警員在車內一對男女身上檢獲約24克懷疑可卡因及約1克懷疑氯胺酮，檢獲的毒品市值共約3萬港元。經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上23歲姓沈男司機及21歲姓詹女乘客。警員亦發現該男司機為被通緝人士。

另外，警員於上周六(29日)晚上，在錦田公路發現一對男女形迹可疑，遂截停搜查，警員在兩人身上檢獲4粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」毒品）的電子煙彈及2支電子煙、約4克懷疑「冰」毒及約1.1公斤懷疑大麻花，檢獲的毒品市值共約25萬港元，遂以涉嫌「販運危險藥物」及「藏有吸食工具」拘捕42歲姓鄭男子及27歲姓羅女子。此外，該女子亦因「未能出示身份證明文件」被捕。

此外，警員同日凌晨，在八鄉一個加油站內截查一輛形迹可疑的黑色七人私家車，經初步調查後，車上一名47歲姓楊男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

行動期間，警員於區內截停多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試。當中，一名30歲姓陳男司機今日(31日)凌晨約1時在大埔公路－元洲仔段被發現未能通過酒精呼氣測試，他涉嫌「酒後駕駛」被捕；另外，警員於上周五(28日)晚上約11時半，在屯門三聖街拘捕一名未能通過酒精呼氣測試的31歲姓梁男司機，並在其身上檢獲約1克懷疑可卡因，該男司機涉嫌「酒後駕駛」及「藏毒」被捕。

最後，警員在八鄉拘捕一名涉嫌「非法入境」的29歲非華裔男子及在屯門公路拘捕一名涉嫌「違反法庭命令」的51歲姓陳男司機。