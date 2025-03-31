春季花粉期　民眾過敏苦不堪言

北京已於本月13日正式進入春天，較往年入春時間提早近半個月，目前正處於春季花粉期，不少花粉過敏的民眾苦不堪言。大批頭戴護目鏡、口罩的過敏患者擠爆各大醫院。一名女子表示，為控制過敏每年花費數千元人民幣打針，「春天不打針，生不如死」。另有家長表示，身邊愈來愈多幼兒園和小學的學生因花粉停課停學。

據近3天北京地區花粉濃度監測預報分析，周日（30日）白天的花粉過敏風險等級為3到5級，屬中等到很高風險，易引起過敏，預計有75%患者出現症狀，敏感人群需加強防護。一名花粉過敏患者因社區內有幾棵柏樹，2017年出現打噴嚏、流鼻涕、鼻塞等情況，症狀逐年嚴重，至今出現眼腫得睜不開，呼吸困難等狀況，無法正常工作與生活。她最終診斷為咳嗽變異性氣喘，每年需到醫院打針。

北京一名母親和4歲半孩子同是過敏患者，兩人需到醫院治療，期間曾聽聞有小學生剛入學時只有數名同學過敏，但到小學4至5年級後，過敏學生已接近一半。北京某大專院校的老師將過敏體質的孩子送到三亞，直言孩子無法抵禦花粉過敏，太難受了，家長也沒有辦法。她又憶述北京早年柏樹花粉期不到一個月就會結束，但近年花粉濃度每年增加，愈來愈多孩子出現過敏症狀。