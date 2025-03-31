涉警總兩度非禮女子　控方新增一項非禮罪　高級警司申離港被拒

高級警司周毅剛被指於去年7月至11月，在灣仔警察總部內兩度非禮一名女子。他被落案起訴兩項非禮罪。案件今日（31日）在東區裁判法院再提訊。控方新增一項非禮罪，周毅剛之後答辯，否認全部3罪。法庭排期6月27日下午進行審前覆核。被告申請候訊期間短暫離港，結果被拒。他續准以原有條件保釋。

49歲被告周毅剛，控罪書上未有列出其職業。他現時已被停職。兩項非禮罪的控罪指，被告於2024年11月1日以及7月至8月之間的某日，在香港灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X。根據政府電話簿，警察總部41樓為警隊支援部的所屬樓層。新增控罪則指他於2024年11月1日，在警察總部總務室非禮女子X。

本案在去年11月首度提訊。當時控方表示已準備好答辯。辯方兩求申請押後，至今日再提訊。控方新增一項非禮罪，周毅剛之後正式答辯，並否認全部3罪。就保釋條件，辯方申請撤銷不得離港的限制。控方反對，裁判官聽取控辯雙方陳詞後，拒絕申請，維持原有保釋條件，即5,000港元現金保釋，期間不得接觸控方證人，也不得離港。

案件編號：ESCC 3151/2024