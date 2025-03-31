憂港鐵客服外判影響質素　有議員斥元朗站閘機少荒謬

立法會鐵路事宜小組委員會今日(31日)討論提升港鐵設施及乘客體驗的最新進展。有議員擔心未來港鐵在4條綫路使用外判客服會影響服務質素，認為港鐵不可一意孤行，期望港鐵承諾不會引入外勞。另外，有議員批評元朗站配套不足，部分出口只有1、2部閘機，直言「荒謬」、「笑死人」。

勞工界議員周小松肯定了港鐵提高乘客體驗方面的工作，又欣賞他們不聘請外勞，但認為除了要保持清潔，服務態度也重要。他指最近港鐵打算將東涌綫、機場快綫、迪士尼綫、東鐵綫的客務中心外判，擔心外判工歸屬感不強亦打擊士氣。他認為港鐵不能一意孤行，要和員工商討，又關注將要多少車站及員工會受影響，以及如何確保服務質素。

香港鐵路有限公司常務總監–香港客運服務楊美珍表示，做法為解決人手問題，亦向員工承諾不會裁員，或將員工調離原有車站，強調人權得到保障。她續稱，暫時沒計劃外判其他工作。周小松期望港鐵公司承諾不能聘請外勞，楊美珍指將納入招標要求。

另一具工會背景的議員陸頌雄關注何謂「暫時」沒計劃外判其他工作，認為港鐵公司應令員工安心。他又認為使用外勞會影響客服質素，舉例他們未必明白本港「古靈精怪的俚语」，解答附近設施服務亦未必清晰貼地。他又質疑為何不訂明不輸入勞工，「點解港鐵連咁少嘅嘢都唔可以應承工會？」

陸頌雄又認為要重視檢視「關愛座」政策，指出大部分港人已有讓座習慣，認為現時「關愛座」造成「道德壓力」，「成架車迫逼剩番個關愛座無人坐」，反而造成資源浪費。他又舉例「就算後生都會病㗎嘛，或者佢腳痛」。就陸上述兩項意見，楊美珍分別表示會考慮。

對於貓狗同行計劃，議員田北辰指有新界西北居民反映，指輕鐵是單卡車，有市民對動物毛髮敏感，問及能否改為在周末以港鐵特別車廂方式試行。他又稱有居民反映元朗站配套不足，C出口只有2部閘機；E出口只有一部雙向閘機，直言「荒謬」、「笑死人」、「尷尬到死」。楊美珍表示，輕鐵全部都是「路面」能測試貓狗反應，收集意見後會檢視。她又表示，有計劃在元朗站加閘機，會再監視。