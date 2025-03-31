斥政府沒提洪港鐡路　議員：市民將來屯馬綫上車係天方譚

立法會鐵路事宜小組委員會今日(31日)討論北部都會區鐵路項目的推展情況，委員支持將預算為1.632億港元的「港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段—勘查及設計」交至工務小組。有議員關注如未來沒洪港鐵路，內地旅客乘搭屯馬綫出市區，或影響居民乘車，直言「洪水橋附近啲人多得你唔少喇」。當局回應指洪水橋未來會發展為交通交匯樞紐接駁屯馬綫，又會發展智慧運輸交通，但沒交代會否發展洪港鐵路。

路政署總工程師/北都鐵路(2)霍嘉麗表示，北環線支線會與年來展開詳細規劃及設計，會爭取同步推展主線和支線，期望可同步在2034年開通。她預計港深整個「西部鐵路（洪水橋至前海)香港段」工程預算為3.360億港元，而勘測及設計的預算為1.632億港元。她期望2034／35年，香港段和深圳段同步開通。有議員關注兩地費用攤分安排，運輸及物流局局長陳美寶指初步討論是各自支付境內的部分，而共用的系統會在商討。

議員田北辰指投影片沒提及洪港鐵路，認為若未來內地旅來港乘搭屯馬綫出市區，元朗站、錦上路站的市民再上車是「天方夜譚」。他認為未來若無洪港鐵路，「洪水橋附近啲人多得你唔少喇」。陳美寶指推進鐵路過程中會研究預留彈性，洪水橋會發展為交通交匯樞紐接駁屯馬綫，又會發展智慧運輸交通交通。田批評「局長完全無答到我問題」，追問「有待研究」是有還是沒有，陳美寶說沒有補充。

另一議員周小松認為工程花費規模龐大，質疑一般港人會否專誠乘搭該鐵路前往前海，又有多少內地旅客乘搭該線路，指未來該線路或商務客較多。他又認為該處交通接駁不方便，政府要考慮乘客量，否則會有營運問題。

陳美寶回應指現時港深西部只有陸路口岸、沒有重鐵，未來該處會有高端物流及民居，認為市民和商務客需要來往兩地。她又透露，早前和深方進行論嘅研究，預計2038年本地和跨境客共有29至35萬，2046年可達38至46萬。