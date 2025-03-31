捲多宗拖欠工程費及薪金　高院頒令保華兩公司即時清盤

承 建多項工務及公屋工程、成立近80年的老字號建築公司「保華建業集團」（保華）及相關公司，早前捲入多宗拖欠項目工程費及地盤工人薪金的糾紛，亦屢遭入稟追討款項。保華的母公司及旗下另一相關公司於去年分別被入稟高院作清盤呈請，高院今(31日)開庭處理該兩宗清盤申請。高院法官夏理士頒令該兩間公司即時清盤。

是次被入稟作清盤呈請的兩間公司，分別為保華建業集團有限公司和保華管理有限公司。資料顯示，「保華建業集團有限公司」為保華的母公司，「保華管理有限公司」則為保華旗下多間公司的公司秘書。除了此兩間公司外，保華早前亦有多間子公司被入稟作清盤呈請，其中5間子公司包括保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司，以及保華機電工程有限公司於今年2月已獲法庭委任臨時清盤人。

保華及相關公司負責的工程自去年起已接連爆出欠薪、拖欠工程費用，相關公司的工人、二判曾於地盤內拉起橫額追討，其中包括房協項目「朗然」地盤、科大學生宿舍地盤、粉嶺百和路欣盛里的房協地盤、港珠澳大橋地盤等。去年9月，保華旗下的保華建築有限公司遭建材供應商入稟，追討逾1,072萬港元欠款連利息及申請清盤。

案件編號：HCCW 683、684/2024