兩貨機上月底險撞　調查揭起飛僅差13秒　較規定少167秒

機場三跑道啟用後，香港國際機場險釀飛行意外，有兩部貨機上月27日清晨約7時分別在中跑道及南跑道向東起飛，起飛後險發生嚴重事故，疑空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，令兩機之間的飛行間隔不足，險釀撞機事故。最新調查發現，起飛的時間相差僅13秒，少於要求的180秒(3分鐘)，空管人員及後察覺異常，並即時指示攀升及急降拉開距離繼續路線，但最終兩架飛機最接近時，水平及垂直距離仍僅約741米及30.5米。

兩架貨機分別為土耳機貨運公司MNG航空一班由香港飛往土耳其伊斯坦布爾的空中巴士A330貨機，機上載有5名機組人員；另一架機則為絲綢之路西部航空(Silk Way West Airlines)由香港飛往阿塞拜疆首都巴庫的波音777貨機，同樣載有5名機組人員。

民航意外調查機構今日(31日)發表的嚴重事故調查初步報告顯示，MNG航空貨機在當日清晨6時59分09秒獲准經中跑道起飛；西部航空貨機則在6時59分22秒獲准在南跑道起飛。但由於兩架貨機的飛行航迹存在匯聚特性，按照空中交通管制離場作業程序，兩架飛機起飛之間須維持至少3分鐘(180秒)間距。不過，數據顯示實際作業中兩班飛起飛間隔僅13秒，少了167秒。

機場南塔台主管發現異常狀況後，隨即與北塔台主管協調，指令MNG航空貨機加速爬升至5,000英尺，同時限制西部航空貨機爬升上限為3,000英尺。而空中交通管理系統及後才觸發「短期衝突警告」，向空管人員示警兩機之間有潛在飛行衝突的風險。根據初步資料顯示，兩飛機於最接近時，期間的水平及垂直距離大約分别為0.4海里和100英尺(約741米及30.5米)，而且兩航空器的航向匯聚。

隨着MNG航空貨機爬升3,500英尺(約1,067米)及西部航空貨機下降2,500英尺(762米)後，兩機才重新建立標準垂直間隔1,000英尺(約305米)。

民航意外調查機構表示，現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。民航處早前稱，按初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員暫時被調離前線空管職務。