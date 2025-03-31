機場搗破2宗旅客販毒案　檢5千萬元K仔拘3女子

香港海關偵破2宗航空旅客販毒案，檢獲102公斤懷疑氯胺酮(K仔)，市值約5,000萬港元，拘捕3名入境女子。首宗案件發生於上周六(29日)，關員揀選2名從德國法蘭克福抵港的23歲外籍女子清關，在她們攜帶的4個寄艙行李內起出81公斤懷疑氯胺酮，市值約4,000萬港元。二人分別報稱倉務員及無業，當中1人收取10,000歐元(折約84,000港元)販毒，另1人貪圖旅遊而販毒。

至昨日(30日)關員再揀選一名從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港的本地女子清關，以X光掃描其寄艙行李，揭發其影像異常，進一步檢查後在行李內檢獲21公斤懷疑氯胺酮，市值約1,000萬港元，遂拘捕該名27歲本地女子。她報稱舞台技術員，收取約20,000港元酬勞販毒。

該2名被捕外籍女子，已共被控一項「販運危險藥物」罪，該本地女子亦被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日(4月1日)到西九龍裁判法院提堂。海關繼續追查該批毒品來源和去向，不排除稍後有進一步拘捕行動。

根據調查所得，2宗販毒案的寄艙行李均只有小量個人物品，僅以膠袋及環保袋收藏大量氯胺酮，販毒集團的做法屬於孤注一擲，將大量毒品收藏於寄艙行李之中，以饒倖心態祈望逃避海關截查。未來日子海關會繼續監察販毒趨勢，積極調整策略，並加強與外國執法機關合作，從源頭高效打擊跨境販毒活動。

復活節長假期臨近，海關呼籲市民、特別是年輕人，毒品對個人、家庭或社會均禍害甚深，任何人必須對毒品說不，切勿貪圖金錢利益參與販毒活動。不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。