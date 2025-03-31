議員憂簡樸房登記後違規　當局指嚴重個案會取消申請並檢控

政府立法規管「簡樸房」，取締劣質劏房。房屋事務委員會今日（31日）開會討論，大部分議員都對條例表示歡迎，但有議員就擔心若有「簡樸房」登記後出現違規，局方取消其認證或阻嚇力不足；有議員亦擔心登記期完結後仍有人拒登記並違規出租劣質劏房，房屋局是否有足夠人手執法。當局則表示，若登記後出現輕微違規，會發出勸喻業主改善，但若屬嚴重則或會即時取消其登記並檢控；而登記期過後若劏房無登記，則會派員執法。

議員田北辰提及租上租的問題，關注若「簡樸房」被租上租，業主與二房東的責任應如何分配；他又擔心若登記後出現違規，局方處理手法是否有足夠阻嚇力，憂慮違規數量過多當局或會處理不及，希望當局能多作解說。

而議員鄭泳舜則擔憂「簡樸房」業主或會拒絕登記，又舉例指當局在推出「劏房租管」已有3年，但業主提交的租賃通知書，即表格AR2的數量仍不理想，質疑「以前（表格AR2）3年都做唔到，今次點樣一年做到？」而議員陳學鋒亦有同樣憂慮，並關注登記期完結後若有人拒絕登記並違規出租劣質劏房，當局是否有足夠人手作執法。

議員陳家珮則表示，現時方案下房屋局會向業主收取認證費用，雖然當局會提供「早鳥優惠」以吸引業主登記，但她建議當局考慮初期直接豁免認證費用，並在之後大幅增加認證費，以吸引業主盡快登記。她又指出局方執法的人手不足問題「好現實」，認為當局應加入舉報制度以鼓勵租戶舉報違法劣質劏房。

房屋局局長何永賢表示，若「簡樸房」登記後出現輕微違規，例如「滅火筒少少過期」，則會發出警告敦促業主盡快改善，但若屬嚴重則或會即時檢控，她又指業主及二房東的責任問題需要視乎情況，如果業主對二房東的違法行為並不知情，有合理辨解則或可接受；而舉報制度方面則會再作研究。

對於如何鼓勵業主登記，財政司司長黃偉綸表示，今次業主拒絕登記的罰則較重，對業主登記「簡樸房」有信心。認證費方面，何永賢表示業主向房屋局交認證費就像牌照申請，因為局方需要審核文件，亦不希望花費納稅人的錢，故向業主收回成本價；黃又稱明白議員希望「早鳥優惠隻早鳥有咁大隻做到咁大隻」，重申會考慮相關建議。