零售總銷貨價值連挫12個月　2月按年跌13%

零售業寒冬未過，銷售表現連挫12個月。政府統計處今日(31日)發表最新的零售業銷貨額數字顯示，上的零售業總銷貨價值的臨時估計為294億港元，較去年同月大挫13%，但較今年1月的3.1%跌幅擴大。與2024年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值仍跌7.8%。港府表示，上月的零售業總銷貨價值經季節性調整後按月進上升，而總銷貨價值的按年跌幅擴大，部分是由於農曆新年今年在1月尾來臨，較去年的2月中為早所致。合併兩月的零售業總銷貨價值的按年跌幅較去年12月收窄。

按零售商主要類別的銷貨價值由高至低分析，今年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，未分類消費品的銷貨價值下跌2.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值下跌15.8%；超級市場貨品則下跌4.4%；服裝亦下跌5.4%；電器及其他未分類耐用消費品則下跌5.3%；百貨公司貨品亦下跌9.9%；燃料下跌8.5%；汽車及汽車零件下跌49.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌12.3%；書報、文具及禮品下跌10.9%；家具及固定裝置下跌25.6%；中藥下跌9.1%；以及眼鏡店下跌7.6%。

另一方面，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值按年上升0.7%。其次為藥物及化妝品，銷貨價值上升0.6%。

港府展望，儘管業界會繼續面對旅客和市民消費模式轉變的挑戰，但內地政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業及盛事項目的發展，以及本地勞工市場的就業收入持續增長，均對零售業有利。