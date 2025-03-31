首支的士車隊投入試行　App可預約24小時內行程

政府去年批出5份的士車隊合約，車隊要最遲在今年7月底投入服務。其中一支車隊「JOIE 樂行」今日（31日）傍晚開始投入試行，首階段將有200架的士參與，包括6座位電動的士和供輪椅人士使用的無障礙的士，車內亦設有WiFi無線網絡及電子支付系統，乘客可透過手機應用程式預約最快1小時後，24小時之內的行程。車行表示推出體驗版本後會收集行車及營運數據，進一步改善服務。

另外，的士車內亦設有數碼監測系統，透過行車紀錄儀、鏡頭特監察司機駕駛行為，結合乘客可透過應用程式為司機評分，綜合兩者結果評估司機駕駛表現，若司機表現未如理想，車行將安排再培訓課程，若情況持續及未有改善，則會被終止合作。

泰和管理公司常務董事伍海山指，初期安排只200部的士進行測試，目的是測試系統和營運，收集相關數據，並以避免因系統負荷問題影響乘客體驗，日後會根據測試結果考慮增加車輛。而試行階段只提供1小時後24小時內預約服務，待車隊正式推出時將可即時約車。