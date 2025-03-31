追數及反申索均判部分成立　梁振英妻子發起團體需付逾6萬元

梁唐青儀是齊惜福的發起人及贊助人。

由前行政長官梁振英夫人梁唐青儀擔任發起人及贊助人的非牟利機構「齊惜福」，被指拖欠工程公司工程費尾數，該工程公司分三案入稟小額錢債審裁處，追討「齊惜福」21萬多港元尾數及訟費。梁唐青儀一方則提出反申索，反指工程公司未能完成工程，追討22.5萬港元。審裁官今日(31日)作裁決，裁定雙方申索部分成立，扣除反申索款項，梁唐青儀一方需支付逾6.3萬港元。

本案申索人為「意‧建築」(I ARCHITECTS LIMITED)；被告為齊惜福(Food For Good Limited)。梁唐青儀今日向法庭補充指，本案所涉的工程「好混亂」、「無統籌」，「估計工程判咗幾耐」，謂工程停頓幾個月無進展，「點對得住捐錢畀我哋嘅善長」。審裁官李毅審視所有證據後，裁定雙方均部分申索成立。就3案，判被告支付予申索人95,220.5港元；申索方則需支付32,100港元。審裁官不作訟費命令。

據申索書指，被告自2021年1月起，委託申索人在長沙灣麗閣邨麗薇樓一地舖進行電力、冷氣和裝修工程。被告未有支付尾期款項。申索人合共只追討217,220港元款項及相關訟費。至於被告的反申索書方面，被告提及，冷氣工程未能完成，須由第3方進行測試和後續工程。部分未完成項目最終須由第3方完成，工程延誤導致租金損失。被告現追討共22.5萬港元。

案件編號：SCTC 39015/2021,SCTC 3792,5032/2022