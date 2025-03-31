首支的士車隊試行設無障礙車　殘疾人士料可鼓勵外出惟關注收費

政府去年批出5份的士車隊合約，其中一支車隊今日（31日）傍晚開始投入試行，服務包括無障礙的士，有需要人士召車時，可以在手機應用程式直接選擇。使用電動輪椅出行的迎風群傲社秘書麥耀強認為，在應用程式召喚無障礙的士過程簡便，身為長者的他在使用時亦沒有遇到困難，另外無障礙的士除了輪椅人士外，另外可接戴5名同行人士，可與家人一同出行，相信可更鼓勵輪椅人士外出，不過他亦關注收費問題，期望最後價格相宜，有需要的基層長者亦可負擔。

東網記者日前陪同麥耀強試坐「JOIE 樂行」的無障礙的士，利用應用程式不需1分鐘便可以成功預約無障礙的士。的士到埗後司機只需降下斜板並將索帶扣在輪椅上，的士的裝置便會將輪椅拉到車中，麥耀強指出有別與共他無障礙車輛，樂行無障礙的士斜板斜度較少，認為相當舒適，「有啲太斜坐輪椅嘅人上車會驚。」到達目的地後，麥耀強表示整個出行的過程都感到十分舒適，特別是他的輪椅較大，一般坐無障礙交通工具出行都有機會發生「頂頭」的情況，甚至輪椅要打橫放，而樂行無障礙的士車內則較寬躺，坐起來亦十分舒適。

另外，無障礙的士視乎輪椅大小，除輪椅人士外最多可以坐5名乘客，令麥耀強感到十分便利，「我哋出行，好多時只係同到一個照顧者，其他家人或者小朋友想一齊去都去唔到」，而乘搭無障礙的士則可以一家人一起外出，「一家人去係好開心，會鼓勵到輪椅人士出去玩。」

麥耀強又表示，現時香港的交通工具雖然有不少無障礙措施，例如巴士會有輪椅停放區，但不時都被人放了手推車、行李等，上車後要叫市民將他們的行李拿走。輪椅人士亦不時會受到其他乘客不友善對待，他亦曾被罵「死跛佬」、「阻住晒」等，坦言心裏並不好受，亦令不少輪椅人士成為隱蔽者，不願外出。

麥耀強續指，輪椅人士出行一般都會傾向點對點的接送服務，不少人會嘗試預約復康巴士，惟復康巴士卻不易預約，「復康巴就好難約嘅，我有個個人帳戶，我已經有成三年，都約唔到車嘅。」而過去想找輪椅的士亦不容易，「我喺街咁耐，極少見得到」，日後可以應用程式預約復康的士，相信會更方便出行，惟他亦關注收費的問題，期望以基層長者亦能負擔，「最緊要個收費唔係離譜就ok。」

司機黃凱韻入行約4年，主要亦是駕駛無障礙的士，為輛椅人士提供點對點接送服務，她認為駕駛無障礙的士接載輪椅人士出入很有成就感，「我好鍾意見到佢哋（輪椅人士）上嚟嘅時候個興奮樣，去完街又會開心咗，尤其是佢哋真係少出街，佢哋每次出完街個樣唔同咗，你會感受到佢哋嗰種開心。」

黃凱韻續指出現時要預約無障礙的士，市民需要打電話到的士台預約，亦有不少有需要人士並不知有此服務。而車隊的手機應用程式上架後，有需要人士在應用程式召車時，可以直接選擇無障礙的士，再加上日後的的士車隊，兩者加起來的宣傳效果，可以令更多有需要人士知道無障礙的士服務。