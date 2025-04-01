武當山越野賽　主辦方發即將過期飲品引不滿

湖北省丹江口市官山鎮舉行周日（3月30日）舉辦2025武當山越野賽，多名參賽者不滿賽事主辦方分發的參賽包中，礦泉水和飲品都是臨期產品，即一個月後過期，質疑賽事組織混亂。

參賽者傅女士表示，她早前交納388元（人民幣，下同，約415港元）報名費參加2025武當山越野賽，周日下午來到丹江口市官山鎮賽事組委會報到領取參賽包，包括一件化縴材質的參賽服、三包艾灸貼、一包能量膠、一瓶生產日期顯示為2024年的礦泉水，以及兩罐生產日期為2023年10月份的紅茶醋飲品，水和飲品都即將過期。傅女士透露，根據參賽距離不同，參賽費用為180元（約192港元）至680元（約727港元）不等，不少選手不滿參賽包過於簡陋，於是當場抗議，場面一度失控。

公開資訊顯示，2025武當山越野賽范圍位於武當大明峰景區，賽事由丹江口市政府主辦，官山鎮政府和丹江口市文旅局承辦，營運單位為北京中獵戶外和漢丹湖國際體育。官山鎮政府表示，已把選手反映的一系列問題記錄下來，之後會有專人進行反饋。武當山越野賽組委會則表示，很多事一言難盡，不好說。