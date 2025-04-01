曼谷倒塌大樓部分鋼材不合規　疑來自中資工廠

緬甸上周五（3月28日）黎克特制發生7.9級強震，導致泰國曼谷在建中的30層高審計署大樓倒塌，多人死傷和失蹤。泰媒報道指，泰國工業部周一（3月31日）從現場殘骸中取得鋼材樣本，送至泰國鋼鐵協會檢測，發現部分鋼材不符合規定，疑為一間中資鋼鐵廠提供。

泰國工業部長阿甲那（Akanat Promphan）及其團隊調查塌樓現場並收集鋼材樣本，多數來自同一個製造商。工業部長助理蒂蒂帕斯（Thitipas Chotedechachainan）周一表示，三個樣本中有一個未達標，該鋼材來自位於羅勇府一間工廠，由中國公民註冊，自去年12月接受其團隊檢查後已被勒令關閉。她推測，因審計署大樓約5年前開建，問題鋼材可能在其檢查前採購使用。

蒂蒂帕斯又指，另外兩間公司的鋼材樣本未發現問題，如未來出現質量疑慮，工作團隊隨時準備檢查相關工廠。她強調，阿甲那高度重視鋼筋、電線等影響民生的產品質量，檢查旨在防止國際產品傾銷並保護國內生產商。她透露，已有7間家泰國及中國等外國實體設立的工廠接受檢查，即使部分公司已關閉，相關股東和進口商仍可能面臨訴訟。