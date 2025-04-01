披露廉署受查人案　港府終極勝訴　恢復林卓廷定罪及刑期

前議員林卓廷因涉披露元朗7‧21事件的元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強受廉政公署調查，而被廉署控告共3項披露受調查人身份罪。林經審訊後被裁定所有罪名均罪成，判囚4個月，至2024年2月獲高院裁定上訴得直，定罪撤銷並獲得訟費。律政司不服高院的裁決，獲批准上訴至終院。終院今年2月開庭聽取陳詞，至今日（4月1日）頒判詞，大比數裁定律政司勝訴，推翻林卓廷無罪裁決，恢復林定罪及刑期。

47歲答辯人林卓廷，被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第Ⅱ部所定罪行的調查正在進行，無合法權限下，向公眾披露涉及該項調查的人士身份，即游乃強。游於元朗7‧21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。終院處理的議題，是《防止賄賂條例》第30(1)(b)條的詮釋。處理是次上訴的5名主審法官，對條例詮釋有不同意見。

終院常任法官李義認為，條例有兩種兩種可能詮釋，第一種詮釋著眼於條文的字面意思，指明需披露一項調查乃涉及第II部所訂罪行方才犯禁。第二種詮釋側重於條文的文意及目的，只需披露一項調查正在進行即已犯禁。李義、終院首席法官張舉能及非常任法官歐頌律的看法，是第二種詮釋更為可取，因爲其更好地反映條文的立法原意，即維護廉署就貪污罪行所作調查的效能和公正性，以及保護受調查人的聲譽。即使沒有披露細節，單純披露該項調查的存在已足夠招致刑責。在本案中，即使答辯人作出這行為的動機或涉公眾利益，答辯人披露資料會產生反效果，影響廉署調查。3名法官均判律政司勝訴。

終院常任法官霍兆剛及林文瀚則認為，第一種詮釋更為可取，因為條文的用語特定地指向「該項」調查，即一項就第II部所訂罪行而作之調查)，而非單指「一項」、即任何調查。就禁止披露「受調查人的身份」而言，需特定地披露該人正因第II部所訂罪行而受調查，方才犯禁。最終，終院在3比2的大多數下，裁定律政司上訴得直，撤銷高院無罪裁決，回復答辯人的定罪及判刑。

案件編號：FACC 8/2024