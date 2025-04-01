工務小組通過逾6億建天文台副樓　議員質疑極端天氣難精準測量

立法會工務小組委員會今日(1日)通過政府建議在在尖沙咀的天文台總部副樓興建計劃，涉款6.345億港元，並且不建議財委會進一步討論。有議員質疑副樓能否就極端天氣作準確預測，又指天文台是否一定不能搬遷，當局回應指搬遷須符合世界世界氣象組織的要求，但以香港的情況來看，做到要求幾乎是不可能的，不過政府會物色其他地方，遷移天文台的非核心業務。

位於尖沙咀的天文台總部在現有露天停車場及其附近位置興建副樓，以加強天文台的服務，以及應對氣候變化下愈趨頻繁的極端天氣事件。擬議工程計劃的用地位於天文台總部現有露天停車場及其附近位置，佔地約4,000平方米，用以興建1座樓高4層的副樓及進行相關工程，目標約4年內完工。

議員林振昇關注氣象預測的精準度的成本效益，指近年的極端天氣似乎難以精準測量；他指有關地段雖位於山坡，但仍屬尖沙咀的商業地段，質疑「百年監測站」是否一定不能搬遷？畢竟世界各地都有百年監測站，有些曾搬遷的亦可繼續保有「百年」稱號。

他又指興建的副樓預計只使用20年，政府是否該及早規劃，趁北部都會區規劃還有一些空間，物色更大的地方好未來幾十年都可以有足夠的地方，還是繼續死守在尖沙咀？議員林筱魯關注地基和施工時間表，以及影響建築開支的因素。

環境及生態局副局長黃淑嫻回應稱，天文台副樓項目可應付極端天氣，讓有關工作更加到位，亦可配合區域和國際合作。天文台作為百年監測站已有140年歷史，是國際上碩果僅存的，而氣象監測站的搬遷必需符合世界世界氣象組織的要求，如不能影響氣候的時間序列數據和觀測站氣候特徵變化，以香港的情況來看，要做到不影響上述兩點幾乎是不可能的，她又指尖沙咀的地段本身是一個法定古蹟，還有很多樹木，釋放出來的發展用途不大。

天文台台長陳栢緯指興建副樓目的主要是針對極端天氣，有關工作目前仍未能夠滿足市民需要，希望可以做到早1日，甚至早幾天預報，比較顯著的天氣如大雨或狂風之類到， 而要達到此目的，氣象觀測的手段要多，然而有關資料和硬體需要地方處理，所以副樓是必需的。

他續稱，現時是根據科技來做規劃，副樓是把天文台一些最核心的業務，包括支援預報的服務及警報的服務，以及把一些訊息預警與預告發放等最核心的部分留在尖沙咀總部，非核心業務放置在其他地方，但副樓本身是應對最核心的業務。

建築署總工程策劃經理韋美華表示，副樓地基工程會考慮嵌入岩石工字鋼樁，預算工期約6個月，上蓋工程約4個月，因安裝額外的屋宇裝備和需要24小時無間斷穩定運作，故造價相較一般辦公室要高。黃淑嫻補充，因天文台本身安放了一些測量地震的儀器，地基打樁工程的施工須盡量減少影響，因此亦會牽涉額外成本。