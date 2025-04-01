解放軍最新圍台演訓無代號　大陸專家：已常態化

解放軍東部戰區在台灣周邊組織海陸空等多兵力開展聯合演訓，大陸國防大學專家張弛分析指，此次演習針對賴清德當局和「台獨」分裂勢力，是正當必要之舉。與東部戰區去年5月和10月開展「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」演習相比，此次演習沒公布代號，張弛認為這很大程度上說明相關演練已是一種常態，對解放軍而言是家常便飯。

張弛指摘，台灣地區領導人賴清德多次公然發表「台獨」分裂言論，將大陸界定為所謂的「境外敵對勢力」，該言論欺騙性更大，危害性更強，在台海埋下了巨大的戰爭隱患，將台灣推向兵凶戰危的境地，最終受害的只能是島內民眾。張弛形容，賴清德是不折不扣的麻煩製造者，危險製造者、戰爭製造者。他又指，此次演訓展示解放軍聯合作戰、精打要害和奪取控制權的能力，包括重點演練奪取制空權、制海權、制訊息權等。

解放軍軍事科學院專家付征南分析指，這次聯合演訓經過充分準備，是解放軍正告賴清德當局若謀「獨」更甚，相關行動會更進一步，解放軍實施反制行動完全合情、合理、合法。付征南強調，台灣正經歷一場「綠色恐怖」，賴清德違背民意拋出「17項策略」，打着「大陸威脅」的旗號，實際是打壓異己的政治獨裁目的。付征南又認為，解放軍想向台灣民眾和世界傳遞信號，無論「台獨」打着甚麼旗號和偽裝、用甚麼手段，都只有死路一條。