工作報告揭會見市民計劃　西貢3區議員處理零個案

新一屆區議會設有履職監察制度，指引中訂明區議員要參加「會見市民計劃」，安排每周當值接見市民。有電台報道指出，翻查西貢區區議會工作報告，發現在32名區議員中，有3人在過去一年沒有處理過任何市民個案，15人處理少於3宗個案。

市民在昨日(3月31日)可在各區民政事務處查閱區議員提交的工作報告，有電台報道統計發現地區委員會界別的張展鵬及將軍澳南直選的黃遠康，分別當值4及3次，無處理市民個案；委任議員邱少雄只當值1次，他解釋在6月至11月因受傷入院未能出席部分活動。

相關報道引述張展鵬回應稱，印象中去年多次當值時天氣都較差，又指他擔任全職區議員，經不同途徑接觸居民，不一定要透過會見市民計劃接觸。他又指去年共處理逾千宗市民個案，工作全面，相信不影響市民對他觀感。

報道又引述黃遠康回應稱，他主要服務將軍澳南，但「會見市民計劃」的地點在西貢市，選區居民不會專程入西貢，加上計劃逢星期三晚上進行，亦未必方便市民參與。他續稱，市民傾向向直選區議員求助，直選區議員平均處理的市民個案，會較地方委員會或委任區議員多2至3倍。