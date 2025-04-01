「1+」機制新藥註冊　76名本地或境外藥企代表參與簡介會

衞生署昨日(31日)舉行首場「1+」新藥註冊申請簡介講座，吸引共76位來自本地或境外藥企、顧問機構和科研機構等的代表參與。自「1+」機制生效以來，共有11款新藥按此機制獲批准註冊，至今已收到120間藥企約460個查詢，當中包括海外及內地藥廠。

署方向業界及持份者介紹「1+」機制下的藥劑製品註冊要求，以及今年稍後推出的藥物註冊工作坊和「1+」新藥註冊申請前提供會面諮詢服務，與業界達致「提前諮詢 、提質提效、加快註冊、好藥港用」的目標。另外兩場簡介講座將於今年4月21日及5月16日舉辦。

政府指，會繼續加快改革現行的藥械審批機制，包括計劃在今年上半年落實「香港藥物及醫療器械監督管理中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖，帶動建設藥械研發和測試的新興產業發展。港府提出為「1+」新藥註冊申請前提供會面諮詢服務，以提升處理相關申請的效率。有關的諮詢服務包括簡介講座、工作坊和申請前諮詢會議。

衞生署將由今年6月起舉辦藥物註冊工作坊，為「1+」機制下新藥註冊申請提供指導及分享規範和實踐經驗。衞生署亦將由今年下半年開始為有意遞交「1+」註冊申請者提供申請前諮詢會議，提供具體指引協助規劃新藥申請審批流程，並提高申請文件的質素，從而提升處理效率。藥物註冊工作坊及申請前會議的安排將於稍後公布。

「1+」機制自2023年11月1日起實施，便利用以治療嚴重或罕見疾病的新藥來港註冊。去年11月起「1+」機制已擴展至所有新藥，包括任何含新藥劑或生物元素成分的製品及藥物新適應症、疫苗以至先進療法製品。機制下，新藥若能提供符合要求的本地臨床數據，並經本地專家認可後，只須提交一個參考地方的藥物監管機構的許可，便可以在香港申請註冊。