古洞北重置學校涉近6億　議員憂學生不足變浪費資源

立法會工務小組委員會今日(1日)通過政府建議在古洞北新發展區第29區興建1所學，以重置香海正覺蓮社佛教陳式宏學校，費用為5.944億港元，且不建議財委會討論。有議員關注學生源不足的問題，局方如何確保資源不會浪費。當局指新發展區前往上水市中心的學校是有一段距離，為便利日後新發展區學生上課，有需要在古洞北新發展區興建一所小學，強調將來新校舍開辦時的班數會視乎實際情況。

擬建的小學校舍佔地約6,530平方米，新校舍內除有30間課室外，還有6間特別室，包括音樂室、視覺藝術室、科學室、多用途教學室、電腦輔助教學室及語言室。

議員陳月明指古洞北新校舍屬於上水第80校網，該校網內最好的小學一般是可以收5班小一學生。翻查記錄，古洞北陳式宏學校一般都是收4班小一，出現學生源問題只收3班，反映在該校網的家長心目中未必是第一志願。

她指雖然古洞北將來是可以容納13萬人口，但短期內不一定能大幅增加北區的小一生源，而新校舍無疑很大很漂亮，有30間班房，然而有關學校的辦學規模不一定可以全部使用，局方有何方法確保資源不會浪費、新校能否有足夠的收生能力？她又留意到局方早前指有學校個別部件呢已經採用組裝合成以降低成本，在古洞或其他發展區都有類似安排，既然有一定數量的新校舍，設計和內容應該是大同小異，但古洞新學校的造價較之前要貴，問及如何通過集中採購以進一步降低新發展區學校的建築成本。

另一議員林振昇指學校坐落古洞北發展區第一期，該區域在2026年將開始有屋宇入伙，他關注學校附近還有好幾年工程進行，如粉嶺公路的擴闊工程，當古洞完成第一期之後接着有第二期的土地平整，局方有否評估空氣質素或出行方面對該校學生的影響。他留意重置該樓的顧問費1,430萬港元，較東涌的學校項目的顧問費高出300多萬港元，質疑同樣是學校，為何古洞的學校顧問費會較高？

教育局副局長施俊輝回應指古洞北新發展區是北部都會區的一個新的發展區項目，預計明年分階段落成，由於新發展區前往上水的市中心的學校是有一段距離，為便利日後新發展區學生上課，有需要在古洞北新發展區興建一所小學，將來新校舍開辦時的班數會視乎實際情況，因新增人口是分階段遷進新發展區居住，當局會配合適齡學童的數目，並會跟房署是密切溝通，持續留意入伙進度。他又指政府重置陳式宏學校的原因，主要是該學校的辦學質素受家長歡迎。

至於議員關心的造價問題，其實組裝合成的建築法和傳統建築的方法，平均成本大致相若，而事實在古洞北的學校工程項目，跟過往幾年的類近學校工程造價相若。為照顧明年開始入伙的居民以及同學的需要，新發展區的設施正陸續落成，陳式宏學校旁會有古洞北福利服務綜合大樓等，政府興建其他不同設施之時也會有所考慮，盡量照顧或減低同學上課的影響。

建築署工程策劃總監(署理)孫志恆回應手指，顧問費是因應市場價格波動和工程項目的複雜程度，有關學校工程因地塊形狀呢比較狹長，緊急通道和消防系統需作出一些變化，形成費用出現落差的情況。