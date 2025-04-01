東涌擬建小學　議員斥規劃滯後　居民做幾年開荒牛不理想

除通過古洞北新發展區重置小學外，立法會工務小組委員會今日(1日)亦通過涉款5.9430億港元，在東涌第89區(北側)興建1所小學，以滿足東涌新市鎮擴展計劃下對公營小學學位的新增需求，且不建議財委會討論。但議員陳學鋒批評整個規劃滯後，指東涌翔東邨正開始揀樓和派樓，但有關學校是2029年才落成，他斥「交通未有、學校未有、街市未有，乜嘢都未有」的情況下，居民要做幾年的開荒牛是不理想，政府需檢視新規劃配套的時間表。

陳學鋒又指該新學舍毗鄰迎東邨的大型垃圾收集站，整條邨的垃圾就放在那裏，垃圾站如此接近學校不太理想，當局有何措施處理問題。他又指現時迎東邨居民飽受塞車之苦，學校啟用後當局如何在交通方面做好協調配套。

教育長副局長施俊輝回應指規劃的時間表是實事求是的，譬如北區的皇后山項目，正是跟屋邨同步落成，基本上居民一入伙就可以選擇區內的小學。至於為何東涌的情況會有分別，事關還有剩餘的學位，目前東涌有5,400個學位，學生則有4,600人，形成中間800個空缺。由於東涌人口是逐步增長，如果學交過早落成的話，或會衍生其他問題，如收生不足或縮班的情況，亦會影響區內其化學校的持續發展，故必需視乎新增人口的進度，按規劃去決定興建新的資助小學。

至於迎東邨的垃圾收集站，他指教育局與房署是有緊密溝通，知道在屋邨管理工作方面，迎東鄒每日會有兩次清洗垃圾收集站，確保達致合理衞生的水平。與此同時，房署亦安排定期巡查，監察區內衞生情況，局方將來亦會繼續和學校保持密切的溝通，如果發現有不理想的情況，會向相關部門反映和跟進的。

他指由於新學校設有2米半的圍牆，跟迎東邨有分隔，而校舍大樓和迎東邨的垃圾收集站距離約5米，小學和垃圾收集站毗連的地方為走火樓梯、升降機和電機房，所以設計是有考慮到旁邊的垃圾收集站，力求盡量減低影響。

在交通方面，他指擬建的新校舍附近有有一個公共運輸總站，估計日後大部分師生都會是利用公共交通工具，或者步行往返學校，而局方和學校溝通過，有需要的話學校是可以考慮為同學提校巴服務。他又指由於新校舍裏面有停車處和私家車泊位，相關車輛毋須使用路邊停泊，故相信新校舍啟用後，不會對附近的交通有任何影響。