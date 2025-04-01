車Cam直擊：跑馬地Tesla攔腰撞的士　男乘客成炮彈飛人

網上流傳一段影片，片中一輛的士被Tesla攔腰相撞，車內後座男乘客因沒有佩載安全帶而慘成炮彈飛人，直接飛起頭部撞向右側車窗，再跌坐車廂地上。意外後男乘客抱頭不斷發出呻吟聲，又撫摸額頭及臉部，狀甚痛苦。的士司機則轉過頭問候乘客「有冇事」，隨後便向的士電台求助並代為報警。

意外發生在上周四(3月27日)凌晨4時許，據報一輛Tesla電動車沿黃泥涌道往跑馬地方向行駛，當駛至摩理臣山道交界時，攔腰撞向一輛沿摩理臣山道往體育道方向行駛之的士左邊車身，並將的士推至右邊欄杆後才停下，的士左邊車頭及車身均嚴重損毀。

姓張(47歲)Tesla司機、姓古(56歲)的士司機及一名姓黎(47歲)的士乘客分別扭傷手及前額和右臉部流血，分別由救護車送院治理。黃泥涌道往跑馬地方向設有「停」線，不排除有人沒有停車導致意外。

的士後座安全帶法例早於2001年1月1日起生效，如市民所乘坐之的士後座設有安全帶，必須佩戴。任何乘客如被發現乘座裝有安全帶的座位而未有佩戴，可處最高刑罰為罰款5000元及監禁3個月。另外，如遭遇交通意外而乘客未有佩戴安全帶，遇事乘客會因「共分疏忽」而被減少賠償額。