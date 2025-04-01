港珠澳大橋一季度客車流創新高　清明節假期3日免路費

港珠澳大橋管理局周二（4月1日）發布消息，根據相關政策，今年清明節假期大橋將免收7座及以下小型客車通行費，具體免費時段為周五（4月4日）凌晨零時至下周日（4月6日）午夜12時59分。珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站另公布，今年第一季度，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流及車流，均創大橋正式開通以來同期新高。

統計數據顯示，今年第一季度，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流、車流累計超過750萬人次和156萬輛次，分別同比增長23%和31%。截至周一（3月31日），經邊檢備案的港澳單牌車司機數量超過17萬人，備案車輛超過14萬輛。今年第一季度，經港珠澳大橋邊檢站查驗的港澳單牌車達到88萬輛次，同比增加34%創新高。另經該口岸出入境的港澳居民數量快速上升，今年前3個月，邊檢部門共查驗超過410萬人次，佔口岸總客流54.6%。

港珠澳大橋管理局表示，符合資格的車輛清明節假期可經子自動收費車道或人工收費車道，都可享有免費通行政策。該部門提醒期間三地跨境出行需求將顯著增加，預計周五上午9時至下午3時由香港前往珠海或澳門方向的車流量較大；返程高峰則是下周日下午3時至午夜12時，由珠海前往香港的車流量較大。當局呼籲自駕旅客需合理安排出行時間，選擇錯峰出行。