哥連臣角墳場新建扶手電梯　兩靈灰安置所化寶需預約或取籌

清明節將至，孝子賢孫上山掃墓。環境及生態局表示，柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所新建自動扶手電梯及樓梯，方便市民登山；哥連臣角及曾咀靈灰安置所亦會在清明節前後的的周六、周日及公眾假期引入化寶「票務排隊系統」，要化寶的孝子需先預約登記或取籌。

局方表示，以前市民徒步上山到哥連臣角一帶的墳場，動輒需花半小時。食環署早前便修新建一條總長度達200米的自動扶手電梯及樓梯，並設透明上蓋為市民遮風擋雨。現時使用扶手電梯上哥歌連臣角道全程只需7分鐘。清明節正日期間，扶手電梯開放時間更會延長至早上7時至晚上7時。

另外，清明節前後市民在輪候化寶爐的時間會較長，食環署引入「票務排隊系統」，指定日子不設即時排隊輪候化寶爐，其中，曾咀靈灰安置所在即日至本月27日的周六、周日及公眾假期；哥連臣角新廈靈灰安置所亦並在即日至本月21日的周六、周日及公眾假期採取相同措施。

需要化寶的孝子必須經食環署網頁預約登記，或當日親身在設於靈骨灰安置所地下及地下低層二樓的派籌機領取籌號，才可使用化寶爐。而署方鼓勵「無煙拜祭」，骨灰安置所包括曾咀靈灰安置所、和合石靈灰安置所第六期及哥連臣角新廈靈灰安置所內的骨灰龕位亦設有小花樽，方便市民以鮮花寄託對先人的思念。