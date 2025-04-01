元朗村代表發展商涉串謀詐騙地政總署　表證成立4.17續審

廉政公署早前就元朗元朗水蕉新村一個小型屋宇（丁屋）物業發展項目懷疑涉及貪污詐騙採取執法行動，落案起訴有「村屋大王」之稱的王光榮及一名村代表，控告他們涉嫌串謀其他人士，在14年間詐騙地政總署向該項目批出多張建屋牌照。案件今日（4月1日）在區院續審。控方舉證完畢，法庭裁定兩名被告面對的控罪均表證成立。兩名被告不自辯，也不傳證人作供。案件4月17日續審，兩人續准保釋。

首被告為王光榮（72歲，榮佳建築有限公司（榮佳）負責人），次被告為程振明（65歲，元朗水蕉新村原居民代表，區議員），兩人同被控一項串謀詐騙罪。兩人被控於2005年5月11日至2019年5月7日期間，一同串謀和與142名根據新界小型屋宇政策申請建築許可證，在水蕉新村興建小型屋宇的原居民，及其他身份不詳的人串謀詐騙地政總署。

控方在開案陳詞中指，涉案物業發展項目名為「曉門」。榮佳建築透過程振明向原居民收購丁權，每名出售丁權的人，可獲5萬至25萬港元不等的報酬。2014至2019年，就「曉門」榮佳建築售出115棟丁屋，獲逾逾10億港元。控方指，王光榮的報酬，為項目純利中的15%；程振明則收取793萬港元顧問費。

案件編號：DCCC 1043/2022