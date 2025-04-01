調查指元朗區為本港最宜居地區　黃大區墊底

有機構發布一項調查發現，元朗區為本港最宜居地區，黃大仙區則排名最尾。地區的安全性以及樓價會影響一個地區的宜居性，調查亦對犯罪率以及平均呎價作出排名。

元朗區在是次調查中被評為香港最佳居住區域，緊隨其後為北區與沙田區分別位列第二、三名。機構指，即使這些地區距離市中心較遠，但由於適合家庭居住、坐擁完善交通網絡和人口密度較低，令它們在是次評估中名列前茅。而位列末尾三名的區份則是灣仔、深水埗以及黃大仙。

調查指出，安全性是決定地區是否宜居的一個關鍵因素。油尖旺區被評為全港最危險的區域，在去年1至10月期間，該區警署一共接獲8,883宗報案。觀塘區則是第二危險的地區，接獲7,608宗報案，之後是沙田為6,519宗報案。而犯罪率最低的3個區份則是灣仔、離島及北區，當中北區僅接獲586宗報案。

此外，樓價也會影響到一個地區的宜居程度。中西區、南區以及灣仔區的平均呎價為全港最高的三個區份，分別是21,181港元、17,284以及17,269港元。而平均呎價最低的地區則是元朗區、北區與屯門，當中最低的屯門區平均呎價為9,204港元。