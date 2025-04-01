青衣公屋闢太空油分銷中心　3男落網檢逾兩萬元貨

海關偵破利用公屋單位作為太空油分銷中心的案件，檢獲52粒懷疑太空油毒品煙彈、10克懷疑冰毒、2支電子煙裝置及一批懷疑毒品吸食工具和包裝工具，市值共約2.4萬港元。行動中，關員一共拘捕3名本地男子。自2月14日，港府將依托咪酯(太空油主要成分)及其類似物列為危險藥物起，海關於各個口岸共破獲14宗涉及太空油毒品的案件，共拘13人。

調查人員表示，海關毒品調查科人員昨日(3月31日)在青衣進行反毒品行動，期間於一個公共屋邨截查一名男子，從他身上搜出2粒懷疑太空油毒品煙彈及一支電子煙裝置，隨即將他拘捕。其後，人員將男子押解到邨內一單位搜屋，再在單位尋獲50粒懷疑太空油毒品煙彈、10克懷疑冰毒、1支電子煙裝置及一批懷疑毒品吸食工具和包裝工具，拘捕屋內另外2名男子。

被捕人士年齡介乎31至36歲，全部報稱無業。海關相信有人利用該公屋單位進行毒品儲存、包裝及分銷活動，並將毒品供應予區內買家。被捕人士其中2人是單位住戶，另一人為他們的朋友，正在上址暫住，3人將被控以與「販運危險藥物」相關的罪名；海關會循毒品來源等方向繼續追查。

海關提醒市民，切勿利用公屋單位進行販毒或其他不法行為，如調查證實單位涉及有關罪行，海關會與房屋署跟進，有可能終止租約甚至沒收單位。