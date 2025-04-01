香港迪士尼捐出20萬張門票　邀社區弱勢社群參與慶祝奇妙派對

香港迪士尼樂園度假區今年踏入20周年，樂園現正開展「快樂傳遞：香港迪士尼樂園20周年門票捐贈」計劃，度假區將捐出20萬張樂園門票予社區有需要人士，邀請他們投入香港迪士尼的全年慶祝奇妙派對，合資格團體可透過官方網頁申請。

香港迪士尼每一年平均捐出超過10萬張樂園門票予有需要人士，而這個數字將會在20周年捐贈計劃中倍增至20萬張。根據《稅務條例》第88條，獲豁免繳稅的註冊非政府組織或慈善團體，可由即日起至2025年4月30日，於香港迪士尼官方網頁提交申請文件及所需資料。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，20年來，香港迪士尼一直致力支持弱勢社群，對經濟和社區帶來奇妙的影響。而度假區將於4月17日舉辦20周年派對預覽活動，邀請逾 550名來自內地及台灣、日本、南韓、菲律賓、泰國、新加坡等地的迪士尼粉絲、傳媒及內容創作者出席。

未來幾個月，度假區將展開全球及地區性宣傳活動，邀請各旅客到訪香港並參與慶祝活動。 而20周年慶祝活動將於6月開始，包括全新的城堡演出、度假區最大型的 「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本「迪士尼星夢光影之旅」。