內地今實施新例　家門安裝攝錄鏡頭受監管

內地周二（1日）正式實施《公共安全視頻圖像信息系統管理條例》，針對公共安全影片系統管理、維護公共安全、保護個人私隱和個人資訊權益作出規範。條例實施後，酒店、賓館以至學生宿舍的房間、包廂內部均禁止安裝圖像採集設備及相關設施。

條例明確規定，在非公共場所安裝圖像採集設備設施，不得危害公共安全或侵犯他人合法權益，不得非法對外提供或公開傳播涉及公共安全、個人私隱和個人資訊的影片圖像資訊。對大眾關心在自家門口安裝攝錄是否構成侵犯私隱行為，內媒引述意見指出，安裝前最好徵得鄰居同意或對善意提醒鄰居，安裝時應精心選擇安裝位置並調整角度，確保拍攝範圍僅限於自家門口必要區域。

條例又明確禁止在多個特定私密區域安裝圖像採集設備及相關設施，包括旅館、酒店、賓館、招待所、民宿等場所的客房或包廂內部；學生宿舍的房間內部，或單位為內部人員提供住宿、休息服務的房間內部；公共浴室、廁所、更衣室、哺乳室、試身室的內部。條例新增規定，負經營管理責任的單位或個人如發現在所列區域、部位安裝圖像採集設備及相關設施，應立即報告所在地公安機關處理。如賓館沒履行義務，導致客房、餐館包廂被他人非法安裝圖像採集設備，賓館則要承擔相應法律責任。