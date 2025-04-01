高山道社區客廳啟用　料至少為500劏房戶提供服務

九龍城區有不少劏房戶，區內繼土瓜灣和紅磡社區客廳後，面積約4,600平方呎的高山道社區客廳今日(1日)啟用，並由3個非牟利組織全年無休地共同營運，預計可以為至少500個劏房戶提供服務，享受狹窄居所以外的延展空間，改善生活質素的同時，又可以提升幸福感。

出席啟用儀式的政府官員指高山道社區客廳由社區關愛協會、九龍婦女聯會及九龍社團聯會社會服務基金共同營運，是繼土瓜灣社區客廳和深水埗社區客廳後，第3個旗艦項目，又指高山道社區客廳附近有許多學校，不但是家長送小朋友返學之後的聚腳點，閒暇時亦可以來社區客廳聊聊天，而加上之紅磡社區客廳和土瓜灣社區客廳，料可可發揮協同效應，估計可服務區內1,500個劏房戶，全年服務約23萬人次，相信能夠滿足基層市民的需求。

因應社會各界的反應非常正面，扶貧委員會剛通過關愛基金撥款支持推出太子社區客廳和深水埗東社區客廳及馬頭角社區客廳3個新項目，預計可以在今年之內推出，換言之，在今年年底最少會有合共9間的社區客廳，服務容量較去年增加逾125%，預計合共可服務4.000個劏房戶，全年服務人士超過61萬。

受惠劏房戶溫女士與丈夫、6歲長女與2歲幼子蝸居於土瓜灣一間面積250平呎的劏房，月租萬港元，已排公屋7年半。她指已居住劏房6年，由於只得一房，一家4口要擠在一起就寢，煮食尤其不便。她指有使用區內其他的社區客廳，但高山道社區客較接近居所之餘，使用人數亦相對較少，通常女兒放學後就會前往社區客廳，讓小朋友使用遊戲角玩耍及溫習功課，自己則利用內裏的設施洗衫乾衣，她說最喜歡社區客廳安排的煮食活動，兼且可學習廚藝。

高山道社區客廳分為上、下兩層，樓下是共享客廳、淋浴間以及洗衣機和乾衣機，樓上一樓則有閱讀區、學習空間、兒童遊戲區和共享廚房。服務對象除劏房戶外，3個月內曾受惠於公共福利金計劃下的長者生活津貼人士，或12個月內曾受惠在職家庭津貼者亦可申請。